Quotidien, première partie du 5 juin 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 5 juin. On parle de la journée 100% foot d’Emmanuel Macron avec Salhia Brakhlia, des commémorations du massacre de Tiananmen avec Lilia Hassaine, des 75 ans du débarquement avec Yann Barthes, de Total qui renonce à devenir le sponsor des JO 2024 avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la nouvelle formule d’On n’est pas couché avec Julien Bellver et de mariages avec Étienne Carbonnier. Mardi, Emmanuel Macron a consacré une journée entière aux footballeurs et footballeuses : aux Champions du monde, il a remis la légion d’honneur, à l’Élysée. À celles qui rêvent de le devenir, il a rendu visite à Clairefontaine, trois jours après le début de la Coupe du monde féminine. Salhia Brakhlia débriefe cette journée 100% foot dans son Moment de vérité. Le 6 juin 1989, le massacre de la place Tiananmen faisait de nombreuses victimes parmi les citoyens venus défiler pacifiquement. En Chine, il est strictement interdit de commémorer le massacre, passé sous silence depuis 30 ans. À Hong-Kong, qui bénéficie de sa propre Constitution, des centaines de milliers de personnes ont profité de cette liberté pour commémorer le trentième anniversaire du massacre de Tiananmen. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Ce mercredi, Donald Trump, Elizabeth II, Angela Merkel et Justin Trudeau étaient réunis à Portsmouth pour célébrer le 75e anniversaire du débarquement. Sauf qu’il manquait un personnage central pour représenter les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale : le russe Vladimir Poutine. Le chef d’État était chez lui, en Russie, en compagnie de… Xi Jinping, le président chinois, pour « construire une nouvelle ère ». 75 ans plus tard, les deux blocs n’ont pas bougé. La nouvelle est tombée en tout début de semaine : le géant Total renonce à sponsorier les JO de Paris 2024, comme le souhaitait Anne Hidalgo, qui juge le groupe trop peu écolo… Comment la mairie de Paris a-t-elle réussi à faire plier le géant pétrolier ? On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. On n’est pas couché fait peau neuve ! Laurent Ruquier a annoncé travailler sur une « nouvelle formule » de son émission de débat : fini l’iconique duo de chroniqueurs. Après le départ de Charles Consigny en fin de semaine, on apprend donc que Christine Angot ne sera plus non plus au casting de la prochaine saison. On décrypte les changements à venir avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier est retourné faire un tour du côté de 4 mariages pour une lune de miel, histoire de voir de l’amour, de l’amour, de l’amour (et du clash).