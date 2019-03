Quotidien, première partie du 5 mars 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 5 mars. On parle de la tribune d’Emmanuel Macron pour les élections européennes avec Salhia Brakhlia, de la mort de Luke Perry avec Lilia Hassaine, du courage de Nicolas Dupont-Aignan avec Yann Barthès, des femmes dans les médias avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, du documentaire choc sur Michael Jackson avec Julien Bellver et d’Appels d’urgence avec Étienne Carbonnier. Deux mois avant les élections européennes, Emmanuel Macron a décidé de lancer sa campagne via une lettre adressée à tous les citoyens de l’UE. Dans cette longue diatribe de 4 pages, le chef de l’État dresse une liste de mesures à prendre pour renforcer l’Union européenne et lui éviter la dislocation. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Luke Perry est décédé ce 4 mars des suites d’un AVC. À 52 ans, il a été le sex-symbol de toute une génération grâce à son rôle de Dylan dans la série culte Beverly Hills, dans les années 90. Lilia Hassaine revient sur sa carrière. Pour la toute première fois, une intelligence artificielle a mesuré le temps de parole des hommes et des femmes dans les médias et, sans surprise, les femmes parlent deux fois moins que leurs homologues masculins. Pour comprendre comment ça marche dans les médias, qui sont les bons et les mauvais élèves de la parité, Azzeddine Ahmed-Chaouch a analysé les chaînes de télé et de radio et a rencontré des journalistes femmes pour en parler avec eux. Dix ans après la mort du roi de la pop, un documentaire choc relance les accusations de pédophilie contre Michael Jackson. Deux hommes accusent le chanteur de viols répétés lorsqu’ils étaient enfants. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier nous emmène à Mulhouse pour suivre un numéro spécial d’Appels d’urgences.