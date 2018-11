Quotidien, première partie du 5 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 05 novembre. On parle d’Emmanuel Macron en « itinérance » avec Paul Larrouturou, des bidonvilles de Marseille avec Salhia Brakhlia, de la campagne de Donald Trump avec Lilia Hassaine, de l’allocution d’Emmanuel Macron avec Yann Barthès, du marathon de New York avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, du New York Times avec Julien Bellver et de DALS avec Étienne Carbonnier. A Marseille, 13% des habitations sont considérées comme insalubres, 1 Marseillais sur 10 vit dans un logement indigne. Les équipes de Quotidien se sont rendus au Parc Corot, dans le 13è arrondissement de la cité phocéenne, un gigantesque bidonville. Pour soutenir son parti dans les midterms, Donald Trumpa fait réaliser un clip de campagne choc et déjà très polémique. Lilia Hassaine nous en parle. Ce dimanche se tenait le grand marathon de New York, l’un des plus prisés du monde. Cette année encore, ce sont plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont venues du monde entier pour courir les 42 kilomètres de la Grosse Pomme. Azzeddine Ahmed-Chaouch ne pouvait pas rater ça, il s’est donc envolé pour les Etats-Unis afin d’être au premier rang du marathon. Depuis deux ans qu’il est au pouvoir, Donald Trump a déclaré une guerre totale aux médias – à l’exception notable de Fox News. Parmi les médias les plus critiqués par le président américain : les chaînes CNN, CBS ou encore le Washington Post et le New York Times. Julien Bellver nous en parle dans son 20h Médias. Enfin, pour son Lundi Canap, Etienne Carbonnier nous emmène sur le parquet de Danse avec les Stars.