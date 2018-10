Quotidien, première partie du 5 octobre 2018

Retrouvez le replay de la première partie de Quotidien du 5 octobre. On parle de la grosse galère des étudiants de la nouvelle université d’Amiens avec Salhia Brakhlia, du clip polémique de Gérard Mourou avec Lilia Hassaine, de la « com’ bain de foule » d’Emmanuel Macron avec Yann Barthes, des Français qui se plaignent avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de l’hommage à Charles Aznavour avec Julien Bellver et des styles de la semaine avec Marc Beauge. A Amiens, la flambante neuve université de Picardie Jules Verne a ouvert ses portes le 7 septembre dernier. Problème : elle a 4600 étudiants inscrits pour… 156 places. Bref, pour les étudiants, c’est une véritable galère depuis un mois. Salhia Brakhlia est allée sur place pour enquêter. Le Français Gérard Mourou, 74 ans, vient de se voir décerné le prix Nobel de Physique pour ses travaux réalisés conjointement avec une de ses étudiantes, la physicienne Donna Strickland. Problème : depuis plusieurs jours, une ancienne vidéo de promotion de son université suscite la controverse. Lilia Hassaine décrypte la polémique dans son Zoom. Le chef de l’État a passé la journée à Colombey-les-Deux-Eglises et il en a profité pour s’offrir un très gros bain de foule. D’ailleurs, on se rend compte que depuis quelques temps, Emmanuel Macron substitue ses discours aux bains de foule. Un bon moyen de faire passer des messages, l’air de rien. En visite à Colombey-les-Deux-Eglises, le chef de l’État a fait comprendre que les Français se plaignaient trop. Est-ce vraiment vrai ? Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé vérifier. La France rendait hommage à Charles Aznavour ce vendredi 5 octobre dans la Cour des Invalides, à Paris, en présence du chef de l’État et de nombreuses personnalités. Pour l’occasion, les chaînes d’info avaient déployés les grands moyens pour ne rien rater de l’hommage. Julien Bellver nous en parle dans son 20h Médias. Marc Beauge est le M. Mode de Quotidien. Chaque semaine, il nous parle mode et look, fashion faux pas et bons conseils. Ce vendredi, il ne pouvait pas ne pas revenir sur la carrière mode de Charles Aznavour, disparu le 1er octobre.