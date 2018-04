Quotidien, première partie du 6 avril 2018

Retrouvez l’intégralité de la première partie de Quotidien du 6 avril. Au programme : un hommage à Jacques Higelin, disparu à l’âge de 77 ans, on félicite la ministre des Transports Elisabeth Borne pour avoir ouvert un dico des synonymes et, en plateau, l’exceptionnel Martin Fourcade, quintuple médaillé d’or aux Jeux Olympiques. Le chanteur et poète Jacques Higelin s’est éteint ce 6 avril à l’âge de 77 ans. Il laisse derrière lui un héritage musical précieux et un art de vivre inimitable. Quotidien lui rend hommage. Depuis le début de la grogne des cheminots, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, n’a qu’un mot à la bouche : la concertation. Concertation, concertation, concertation. Au point que c’est devenu un petit jeu pour Quotidien : à chaque interview télé ou radio, on compte le nombre de fois où le mot « concertation » est prononcé par la ministre. Mais, ce vendredi matin, surprise et désillusion : Elisabeth Borne a semble-t-il appris à ouvrir un dictionnaire des synonymes. Ne dites plus concertation, dites "discussion" ou "réunion" ou même "négociation". Le problème avec les synonymes, c’est que même quand on en a plein sous la main, si on n’a rien à dire… on finit quand même par toujours répéter la même chose. Enfin, Yann Barthès reçoit Martin Fourcade sur le plateau de Quotidien ce 6 avril. Le quintuple médaillé d’or en biathlon est venu parler de son parcours, de ses récompenses, de son avenir sportif – il a annoncé qu’il ne rangerait pas les skis cette année – mais aussi de son tempérament perfectionniste et de son rapport aux réseaux sociaux.