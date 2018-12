Quotidien, première partie du 6 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 6 décembre. On parle des gilets jaunes avec Salhia Brakhlia et Julien Bellver, de la mobilisation des lycéens avec Lilia Hassaine et Azzeddine Ahmed-Chaouch, de Laurent Wauquiez avec Yann Barthès et des foufous de l’Assemblée avec Etienne Carbonnier. Une nouvelle manifestation des gilets jaunes est prévue ce samedi à Paris et fait redouter de nombreux débordements. Depuis une semaine, et les affrontements violents du 1er décembre, l’État semble improviser, cafouillage après cafouillage. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. La mobilisation lycéenne, qui s’ajoute à celle des gilets jaunes, n’est pas bon signe pour le gouvernement. Lilia Hassaine nous explique pourquoi dans son Zoom et Azzeddine Ahmed-Chaouch questionne leurs motivations dans son Chaouch Express. Sur les réseaux sociaux, plusieurs gilets jaunes leaders du mouvement se confrontent à de plus en plus de critiques. C’est le cas d’Eric Drouet après son appel à « entrer à l’Élysée » ou Maxime Nicole, ancien dirigeant de boîte de nuit tendance complotiste. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. C’est jeudi ! Et comme tous les jeudis, Etienne Carbonnier est allé faire un tour du côté de l’hémicycle. Encore une fois, jamais déçu par les Foufous de l’Assemblée.