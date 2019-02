Quotidien, première partie du 6 février 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 6 février. On parle du discours de Trump face au Congrès avec Salhia Brakhlia, de la Une de l’Obs sur Jean-Luc Mélenchon avec Lilia Hassaine, de la loi anti-casseurs avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de l’anniversaire de Facebook avec Julien Bellver et des JTs avec Étienne Carbonnier. Après un shutdown record, Donald Trump a finalement pu prononcer son discours sur l’État de l’Union face au Congrès mardi 5 février. Un discours marqué par l’hommage des femmes démocrates, les nombreuses ovations à Donald Trump et un jeune homme bien fatigué. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. L’Obs fait sa Une avec un morphing représentant le leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon et Robespierre, illustre personnage de la révolution française. Le patron de la FI se réjouit de cette comparaison, mais est-elle vraiment si flatteuse ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Le traditionnel dîner annuel du Conseil de coordination des organisations arméniennes s’est tenu, pour la première fois, sans Charles Aznavour, décédé en 2018. Étaient en revanche présent la maire de Paris Anne Hidalgo, le président Emmanuel Macron et… Valérie Pécresse, qui a élevé l’élégance à un niveau supérieur. La loi « anti-casseurs » a été adoptée par l’Assemblée nationale en début de semaine. Le texte de loi a profondément divisé l’opposition et le parti majoritaire. Plusieurs députés LREM ont préféré s’abstenir. Un seul, en revanche, a choisi de voter contre. Azzeddine Ahmed-Chaouch l’a rencontré pour son Chaouch Express. Facebook est né il y a quinze ans tout juste. Alors que le réseau social fête son anniversaire, le New York Times a voulu lui offrir un cadeau un peu particulier : une rétrospective de ses 15 ans d’existence, à l’image de celles offertes par Facebook à ses utilisateurs. Julien Bellver nous en parle dans son 20h Médias.