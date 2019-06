Quotidien, première partie du 6 juin 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 6 juin. On parle de l’état de la droite en France avec Salhia Brakhlia, des Unes de la presse le 6 juin 1944 avec Lilia Hassaine, du mauvais timing de Valérie Pécresse avec Yann Barthès, du retour du gang des poussettes avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la suite de l’affaire Neymar avec Julien Bellver et des Foufous de l’Assemblée avec Étienne Carbonnier. Après sa défaite aux européennes, la démission de son chef Laurent Wauquiez et le départ de plusieurs de ses cadres et membres, la droite a plus que jamais besoin de se reconstruire. Oui, mais sur quelles bases, quelles idées ? Au fond, c’est quoi « la droite » aujourd’hui en France ? Salhia Brakhlia est allée poser la question pour son Moment de vérité. Le monde fête ce jeudi le 75e anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944. A l’époque, le monde est coupé en deux. En France, de nombreux journaux soutiennent la collaboration. À quoi ressemblaient les Unes des journaux ce jour-là ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. POURQUOI Valérie Pécresse a-t-elle annoncé sa démission des Républicains le 5 juin, en plein milieu de nulle part ? Quand on parle politique, il faut quand même savoir qu’il y a deux, trois dates pendant lesquelles il vaut mieux éviter de faire des annonces. Azzeddine Ahmed-Chaouch ne s’est jamais tout à fait remis de son passage chez M6 ou le Parisien où il officiait comme journaliste « faits divers ». Alors quand il a entendu parler d’un vol massif de poussettes dans le 19e arrondissement de Paris, il a sauté sur l’occasion pour montrer les coulisses du montage d’un « sujet fait divers ». Nouveau rebondissement dans l'affaire Neymar, accusé de viol par une brésilienne. Une capture écran, puis une vidéo ont été rendues publiques ce jeudi dans lesquelles on voit la jeune femme s'en prendre physiquement au footballeur. Pour les défenseurs de Neymar, c'est la preuve que la jeune femme a tout orchestré. Pourtant, pour l'heure, seuls les enquêteurs ont pu voir cette vidéo en intégralité, afin de comprendre ce qui s'est passé avant et après les images. Aujourd’hui c’est jeudi ! Comme tous les jeudis, Étienne Carbonnier est allé faire un tour du côté de l’hémicycle pour voir ce que trafiquent nos petits foufous de l’Assemblée.