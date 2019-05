Quotidien, première partie du 6 mai 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 6 mai. On parle de l’ouverture du procès France Télécom avec Salhia Brakhlia, de Matteo Salvini avec Lilia Hassaine, de Laurent Wauquiez avec Yann Barthes, du rapport alarmant de l’ONU sur la biodiversité avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la polémique Pierre Palmade avec Julien Bellver et de Koh-Lanta avec Étienne Carbonnier. Le procès du groupe France Télécom s’ouvre ce lundi à Paris, dix ans après une vague de suicide dans l’entreprise : 19 salariés se sont suicidés, 12 ont fait une tentative de suicide et huit ont été soignés pour dépression. A l’époque, les familles de victimes et les salariés avaient dénoncé un « management par la terreur » au sein du groupe. L’ancien PDG de France Télécom, Didier Lombard ainsi que six autres cadres et dirigeants sont jugés pour harcèlement moral. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Le ministre de l’Intérieur italien, Matteo Salvini, tenait un discours dans le cadre de sa campagne électorale à Forli, dans le nord de l’Italie. Jusque-là, rien d’extraordinaire, sauf que Matteo Salvini a choisi de tenir son discours depuis le même balcon que… Mussolini en son temps. Une provocation qui a indigné une grande partie de la classe politique italienne. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. L’ONU publie ce lundi son rapport sur la biodiversité à l’échelle mondiale et le constat est sans appel : « la nature décline globalement à un rythme sans précédent dans l’histoire humaine », explique le rapport. Plus d’un million d’espèces animales et végétales est actuellement menacé d’extinction dans les prochaines années. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch pour son Chaouch Express. Pierre Palmade sera bientôt de retour sur les planches pour son spectacle « Le Lien », mais ces dernières semaines, ce n’est pas pour ses talents d’acteur qu’il fait parler de lui. Fin avril, le comédien a été placé en garde à vue après une altercation à son domicile. Invité sur le plateau d’On n’est pas couché ce week-end, l’acteur a encore créé la polémique en se lançant dans une comparaison entre « gay » et « homosexuel ». On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui, c’est lundi ! Comme tous les lundis depuis le retour de l’émission, Étienne Carbonnier nous fait un point Koh-Lanta, au cas où vous auriez raté le dernier épisode (ou même si vous l’avez vu, d’ailleurs).