Quotidien, première partie du 6 mars 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 6 mars. On parle du dernier meeting de Laurent Wauquiez avec Salhia Brakhlia, de la sortie de prison de Carlos Ghosn avec Lilia Hassaine, de la crise en Algérie avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la nouvelle recrue de Sud Radio avec Julien Bellver et de Stéphane Bern avec Étienne Carbonnier. Laurent Wauquiez poursuit son tour de France avant les élections européennes. Le chef des Républicains était ce mercredi à Sète, dans l’Hérault. Et on a vite senti que les départs successifs au sein de son parti lui sont restés en travers de la gorge. On en parle avec Salhia Brakhlia pour son Moment de vérité. L’ex patron de Renault, Carlos Ghosn, a finalement obtenu sa libération après 100 jours passés derrière les barreaux au Japon. L’homme d’affaire, accusé de fraude fiscale, a dû payer une caution de 7.9 millions de dollars pour pouvoir retrouver la liberté, en attente de son procès. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Muriel Pénicaud était l’invitée de RTL mardi matin. Elle a répondu aux questions d’Elizabeth Martichoux pendant dix minutes, puis a quitté le studio. On l’a ensuite repéré, quelques minutes plus tard, assise pépouze à une table juste derrière le studio. Et elle y est restée. Longtemps. Les manifestations se poursuivent en Algérie pour protester contre la candidature d’Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat à la tête du pays. L’actuel président, au pouvoir depuis 20 ans, a décidé de maintenir sa candidature, alors même qu’il est toujours hospitalisé à Genève, en Suisse, où son état serait plus sérieux que les annonces officielles. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Etienne Chouard est enseignant en économie et en gestion. Il s’est notamment fait connaître pour être l’un des premiers défenseurs du Référendum d’initiative citoyenne (RIC). Figure controversée des gilets jaunes, notamment en raison de ses propos pro-Soral et pro-complotiste, Étienne Chouard vient d’être recruté sur Sud Radio. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier nous parle d’un de ses chouchous, l’inimitable Stéphane Bern et ses Secrets d’Histoire.