Quotidien, première partie du 6 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 06 novembre. On parle des Midterms et de Michael Moore avec Salhia Brakhlia, d’une vidéo virale avec Lilia Hassaine, de l’itinérance mémorielle d’Emmanuel Macron avec Yann Barthès, des Midterms encore avec Azzeddine Ahmed-Chaouch en duplex de New York et en plateau avec Julien Bellver. Et pour son Canap, Etienne Carbonnier nous parle des BFM Awards. Le réalisateur Michael Moore, fervent opposant à Donald Trump, réalise le film "Farenheint 11/9", un documentaire choc sur la présidence du milliardaire. Les équipes de Quotidien l'ont rencontré à Londres, quelques jours avant les Midterms aux Etats-Unis. Depuis quelques jours, une vidéo fait le tour du web : celle d’un ourson, tentant de gravir une montagne enneigé derrière sa mère. Cette vidéo, elle a fait craquer les internautes du monde entier. Et pourtant, elle pose plusieurs questions. Lilia Hassaine nous explique pourquoi elle suscite la controverse. Emmanuel Macron poursuit son "itinérance" en France à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918. Et à Thann, il est tombé sur des élèves très consciencieux, il a visité une entreprise sans trop comprendre ce qu'elle fabriquait, un journaliste de France 2 s'est pris un poteau et il a bu de la gnole.Ce 6 novembre, les Américains votent pour élire leurs représentants. A New York, peu de suspens : l’État est traditionnellement démocrate. Pourtant, il y a ici aussi quelques électeurs Républicains. Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé à leur rencontrer pour comprendre leurs intentions, leurs problématiques et leurs envies pour l’avenir pour son « Fast & Chaouch ». La scène serait impensable en France : lundi, pour son dernier meeting de campagne avant les midterms, Donald Trump a fait monter sur scène l’un de ses principaux soutiens. Problème ? Il est journaliste, sur Fox News. Julien Bellver nous en parle dans son 20h Médias. BFMTV a aussi sa grande soirée des Awards ». Pour la quatorzième année consécutive, BFM a remis ses prix aux patrons de grand groupe, décideurs ou autres ministres. Le thème de cette édition ? « Réveiller la croissance ». Etienne Carbonnier nous en parle dans son Mardi Canap.