Quotidien, première partie du 7 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 7 décembre. A la veille d’une nouvelle manifestation des gilets jaunes, on parle des craintes des habitants de Paris avec Azzeddine Ahmed-Chaouch et du traitement du mouvement dans les médias avec Julien Bellver. Lilia Hassaine et Salhia Brakhlia reviennent sur l’interpellation de 151 lycéens, menottés, genoux à terre, à Mantes-la-Jolie. 151 lycéens, à genoux, mains derrière la tête ou les bras joints dans le dos et les mains ligotées par des serre-joints pour certains, tête contre un mur. Ces images, filmées à Mantes-la-Jolie jeudi 6 décembre ont scandalisé. Salhia Brakhlia est retournée sur place ce vendredi, pour son Moment de vérité. Pour son Zoom, Lilia Hassaine décrypte les images de ces interpellations et remontent le fil de leur publication pour comprendre comment elles sont arrivées sur les réseaux sociaux. À J-1 d’une nouvelle manifestation des gilets jaunes que beaucoup redoutent violente, Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé interroger les Parisiens pour savoir comment ils se préparent à cette nouvelle journée de mobilisation. C’est son Chaouch Express du jour. Depuis le début du mouvement des gilets jaunes, la presse est la cible de nombreuses critiques. Elle est aujourd’hui soupçonnée d’être responsable de la montée des violences au sein du mouvement et entre manifestants et forces de l’ordre. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.