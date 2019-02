Quotidien, première partie du 7 février 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 7 février. On parle de François Hollande à Sciences Po avec Salhia Brakhlia, des enfants riches du pouvoir vénézuélien avec Lilia Hassaine, du procès Baupin avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la grande consultation des médias publics avec Julien Bellver et des Foufous de l’Assemblée avec Étienne Carbonnier. Mercredi, François Hollande tenait conférence à Sciences-Po Paris. Et l’ancien président n’a pas hésité à se montrer très critique sur la situation actuelle en France, la crise des gilets jaunes et la politique menée par Emmanuel Macron. Salhia Brakhlia y était pour son Moment de vérité. Alors que le Vénézuela traverse une crise sans précédente qui a plongé des millions d’habitants dans la pauvreté, les photos de vacances des enfants des tenants du pouvoir ont choqué l’opinion. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Ce jeudi, Emmanuel Macron était en Saone et Loire pour poursuivre son « grand débat national ». Alors il a dit plein de choses intéressantes, mais ce qui nous a surtout intéressés, c’est Sébastien Lecornu, le ministre en charge du « grand débat national ». Et il n’est pas peu fier de sa fonction. Le procès des accusatrices de Denis Baupin se poursuit à Paris, avec les témoignages de Cécile Duflot et Emmanuelle Cosse. Azzeddine Ahmed-Chaouch continue de suivre le procès pour son Chaouch Express. France Télévisions et Radio France se sont associées pour mener une grande consultation sur l’état de leurs médias. Les résultats ont été rendus mercredi soir. Verdict : les Français veulent plus de culture, plus d’investigation, moins de pub. Julien Bellver nous en parle. Aujourd’hui, c’est jeudi ! Et comme tous les jeudis, Étienne Carbonnier est allé faire un tour du côté de l’hémicycle et, comme il fallait s’y attendre, il n’a pas été déçu par les petits Foufous qui peuplent l’Assemblée nationale.