Quotidien, première partie du 7 juin 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 7 juin. On parle de l’abbé qui insulte Emmanuel Macron en chantant avec Salhia Brakhlia, de la série Handmaid’s Tale avec Lilia Hassaine, du retour de Laurent Wauquiez avec Yann Barthes, de la première sortie de Valérie Pécresse dans le métro avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de l’arrêt de Soir 3 avec Julien Bellver et on fait un point mode avec Marc Beauge. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux en quelques jours : un curé, parmi ses fidèles, reprend l’hymne des gilets jaunes en insultant Emmanuel Macron. L’homme en question est l’abbé Francis Michel, 69 ans, membre de l’Eglise depuis 1975. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. La série Handmaid’s Tale est devenue un véritable phénomène de société : l’histoire, qui décrit une societé ultra patriarcale, où les servantes – seules femmes encore fertiles – sont utilisées comme des machines à procréer, sans leur consentement. La série, qui cartonne à travers le monde, est peu à peu devenu le symbole des menaces qui pèsent sur les droits des femmes. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Quand il a dit « je me retire », on s’est dit qu’on n’allait pas le voir pendant un moment. Quand on l’a vu sortir de chez Nicolas Sarkozy, tête baissée, on s’est dit que là, VRAIMENT, on n’allait pas le revoir de sitôt. Et pourtant, Laurent Wauquiez était déjà de retour à la télévision jeudi soir, dans sa région Rhône-Alpes. Tout ça pour dire qu’en fait, sa seule priorité, ça n’a toujours été que sa région et rien d’autre. Valérie Pécresse a donné le coup de grâce aux Républicains en annonçant sa démission du parti, deux jours après le départ de Laurent Wauquiez. Ce vendredi, elle faisait sa première sortie officielle en tant que femme « Libre » - ça tombe bien, c’est le nom de son mouvement perso. Et pour marquer les esprits, elle a choisi… le métro. Azzeddine Ahmed-Chaouch l’a suivi. C’est la fin d’une époque : France Télévisions a décidé d’arrêter le journal de « Soir 3 » d’ici septembre. Les salariés de la chaîne ont décidé de faire grève pour protester. On revient sur l’histoire de Soir 3 et ses difficultés avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Il est le M. Mode de Quotidien : chaque vendredi, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils.