Quotidien, première partie du 7 mai 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 7 mai. On parle des deux premières années de mandat d’Emmanuel Macron avec Salhia Brakhlia, d’un léger oubli dans Game of Thrones avec Lilia Hassaine, de Laurent Wauquiez avec Yann Barthes, d’une enquête à charge sur le racisme dans l’immobilier avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la communication autour de l’arrivée du royal baby avec Julien Bellver et du départ de Thierry Beccaro de France Télévisions avec Étienne Carbonnier. Ce mardi 7 mai sonne l’anniversaire des deux ans de mandat d’Emmanuel Macron. Deux ans marqués par les petites phrases polémiques, la crise des gilets jaunes et le grand débat national. On fait le bilan avec Salhia Brakhlia pour son Moment de vérité. C’est un oubli qui aura fait couler beaucoup d’encre : lors du tournage du dernier épisode de Game of Thrones, un gobelet de Starbucks a été négligemment laissé sur une table en arrière-plan. Un détail que n’ont pas manqué de remarquer les millions de fans de la série. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Les Républicains étaient en meeting à Marseille ce lundi pour poursuivre leur campagne pour les européennes. Après le chouchou François-Xavier Bellamy, c’était au tour du chef Laurent Wauquiez de monter sur scène. Et on a remarqué un petit truc qui risque de poser problème avec le CSA. Choisir un locataire en fonction de son origine ou de sa couleur de peau, c’est strictement interdit par la loi. Pourtant, des dizaines de grandes agences en France pratique cette discrimination au logement. Pour le démontrer, SOS Racisme s’est associé au média en ligne Loopsider. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. C’était LA grande nouvelle de ce début de semaine : le très attendu royal baby, premier enfant de Meghan Markle et le prince Harry, a vu le jour ce lundi 6 mai. Et, comme à chaque naissance royale, c’est un branle-bas de combat qui s’est installé dans les rédactions du monde entier. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. C’est une page qui se tourne : Thierry Beccaro, iconique présentateur du jeu « Motus » sur France 2, a annoncé qu’il quittait l’antenne au terme de 29 ans de carrière. Pour l’occasion, Étienne Carbonnier lui a concocté un Canap hommage.