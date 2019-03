Quotidien, première partie du 7 mars 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 7 mars. On parle de la plainte de Christophe Castaner contre la CGT avec Salhia Brakhlia, de la vidéo polémique de Jair Bolsonaro avec Lilia Hassaine, du candidat interdit à la présidentielle algérienne, Rachid Nekkaz, avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, du documentaire polémique sur Michael Jackson avec Julien Bellver et des Foufous de l’Assemblée avec Étienne Carbonnier. Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a décidé de porter plainte contre le syndicat CGT après la diffusion d’une affiche choc. Le syndicat Info’Com-CGT a publié un tract montrant les jambes d’un CRS, matraque couverte de sang, au-dessus d’un nounours jaune avec une patte arrachée. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Alors que le Brésil est en plein carnaval, le nouveau président brésilien Jair Bolsonaro a fait polémique en diffusant une vidéo obscène, censée discréditer certains festivaliers, sur son compte Twitter. Le chef de l’État a ainsi diffusé les images d’une « golden shower » (terme qui désigne l’acte sexuel d’uriner sur son partenaire) tournée en début de semaine et vues par des millions d’internautes. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Rachid Nekkaz est l’un des nouveaux opposants à Abdelaziz Bouteflika. Interdit de candidature puisqu’il ne réside plus en Algérie, il a trouvé une « astuce » pour faire valoir sa candidature malgré tout : il a fait appel à son cousin, et accessoirement son homonyme, pour être élu à sa place. Azzeddine Ahmed-Chaouch était à Saint-Denis, mercredi, où le presque candidat a tenu un rassemblement auprès de plusieurs milliers de sympathisants. Faut-il ou ne faut-il pas diffuser le documentaire « Leaving Neverland » qui donne la parole à des enfants présumés victimes de pédophilie de la part de Michael Jackson ? Les fans du roi de la pop sont vent debout contre la diffusion du documentaire et les chaînes, françaises ou internationales, qui choisissent de le diffuser s’expose à une avalanche de haine sur les réseaux sociaux. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui, c’est jeudi ! Et comme tous les jeudis, Étienne Carbonnier est allé faire un tour du côté de l’hémicycle pour voir ce que trafiquent nos députés pendant leurs heures de travail. Et, comme d’habitude, il n’a pas été déçu par les petits Foufous de l’Assemblée.