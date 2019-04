Quotidien, première partie du 8 avril 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 8 avril. On parle du premier meeting de Raphaël Glucksmann avec Salhia Brakhlia, de la découverte en direct d’une momie avec Lilia Hassaine, du bilan du grand débat national avec Yann Barthes, du meeting de Nicolas Dupont-Aignan avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la com’ de crise de Carlos Ghosn avec Julien Bellver et de Koh-Lanta avec Étienne Carbonnier. Samedi 6 avril, la tête de liste du PS et de Place Publique aux élections européennes, Raphaël Glucksmann, donnait son tout premier meeting. Un meeting hésitant pour celui qui revendique de ne pas être un politicien professionnel. Salhia Brakhlia nous en parle dans son Moment de vérité. Discovery Channel a frappé un grand coup ce dimanche 7 avril en diffusant un numéro inédit de son programme « Expedition Unknown ». Pour la première fois au monde, la chaîne a diffusé, en direct, l’ouverture d’un sarcophage vieux de 2500 ans. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Ce lundi matin, on trépignait (non) sous le dôme du Grand Palais : c’était le jour du grand débrief du grand débat national. On s’attendait donc à passer rapidement aux résultats de cette consultation nationale qui aura duré près de 5 mois. On a eu tort. Yann Barthes résume pour nous cette interminable réunion. Ce lundi 8 avril, Nicolas Dupont-Aignan tenait une conférence de presse. Alors, forcément, on n’a pas eu le droit d’entrer, mais Azzeddine Ahmed-Chaouch a quand même essayé d’avoir des réponses pour son Chaouch Express. L’ancien PDG de Renault-Nissan, accusé de fraude fiscale et de détournement de fonds, est de nouveau derrière les barreaux. Cette foisn il a décidé d’orchestrer sa communication depuis la prison. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui c’est lundi ! Et comme tous les lundis depuis le retour de Koh-Lanta, Étienne Carbonnier nous fait un petit point pour voir comment s’en sortent les aventuriers sur leur île des Fidji.