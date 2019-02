Quotidien, première partie du 8 février 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 8 février. On parle sexisme en politique avec Salhia Brakhlia, chantage contre le PDG d’Amazon avec Lilia Hassaine, chevelure rousse avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, espionnage chinois avec Julien Bellver et mode avec Marc Beaugé. Lundi, conseil municipal de Marseille. L’élu RN Stéphane Ravier s’en prend à son opposante Lydia Frentzel. S’en suit un gros dérapage sexiste, sur lequel le maire de Marseille ne pas réagir mais surrenchérir. Choquée, Lydia Frentzel décide de porter plainte. Stéphane Ravier, lui, trouve ça très drôle. Salhia Brakhlia rappelle les faits et part à la rencontre de Lydia Frentzel pour son Moment de vérité. Dans une longue lettre publiée sur son blog, le PDG d’Amazon Jeff Bezos affirme être la victime d’un chantage aux clichés intimes. Un chantage qui serait exercé par le tabloïd américain « The national enquirer », très proche de Donald Trump. Jeff Bezos, qui cri à la manipulation politique, cherche désormais à savoir d’où vient la fuite et d’après lui le président des États-Unis ET l’Arabie saoudite auraient pu jouer un rôle dans l’affaire. Le musée national Jean-Jacques Henner consacre une exposition entière aux… roux. À la chevelure rousse, aux roux et rousses de l’Histoire et sur le pourquoi du comment les roux sont si représentés dans la peinture. Azzeddine Ahmed-Chaouch a voulu y faire un tour pour son Chaouch Express. Le fabricant de téléphone chinois Huawei est à deux doigts de détrôner Apple sur le marché des smartphones. Mais son fonctionnement inquiète : réputée très proches du régime chinois, la marque s’est positionnée sur le développement de la 5G mondiale, construit les réseaux de téléphonie et les antennes de demain. Au point que plusieurs pays s’inquiète d’un possible espionnage de la part de la puissance étrangère qu’est la Chine. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Il est le M. Mode de Quotidien : chaque semaine, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils. Cette semaine, il analyse le style de Raphaël Glucksmann et Raquel Garrido - et de leurs doudounes - celui d'Eddy de Pretto, mais il revient aussi sur la polémique Gucci et les doudounes "police" de Matteo Salvini.