Quotidien, première partie du 8 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 8 janvier. On part à la rencontre du député trolleur Joachim Son-Forget avec Salhia Brakhlia, on parle des menaces de mort reçus par les députés avec Lilia Hassaine, du grand débat national avec Yann Barthès, des femmes de plus de 50 ans avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, des chouchous des gilets jaunes avec Julien Bellver et des après-midi de France 2 avec Étienne Carbonnier. Pendant les vacances de fin d’année, on a parlé que de lui : Joachim Son-Forget, aka le trolleur en chef des LREM. Sortie polémique, propos sexiste, provocation, vidéos hallucinantes … le député n’a pas ralenti le rythme, malgré les avertissements et menaces d’expulsion. Salhia Brakhlia a voulu le rencontrer pour son Moment de vérité. Depuis plusieurs semaines, notamment depuis le mouvement des gilets jaunes, de nombreux députés de la majorité ont ainsi été menacés, leur permanence pillée ou leurs foyers dégradés. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Interrogé par le magazine Marie-Claire, Yann Moix a déclaré ne pas être « capable » de fréquenter une femme « de 50 ans » ou plus, qu’il jugerait trop « vieille ». Il a également précisé n’être attiré que par « les femmes asiatiques ». Ses propos ont provoqué une vive polémique. Azzeddine Ahmed-Chaouch a voulu savoir si, vraiment, les femmes étaient foutues passés 50 ans pour son Chaouch Express. Depuis le début de la contestation des gilets jaunes, les médias sont entrés dans la ligne de mire de certains manifestants, pourtant certains échappent à la colère des gilets jaunes : le média tout vidéo Brut, ainsi que la chaîne Russia Today, financée par le Kremlin. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.