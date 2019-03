Quotidien, première partie du 8 mars 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 8 mars. On parle de l’A380 avec Salhia Brakhlia, de la rue la plus instagramable de Paris avec Lilia Hassaine, de la deuxième meilleure maire du monde avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la journée internationale des droits des femmes avec Julien Bellver et de mode avec Marc Beauge. L’A380, fleuron de l’aéronautique français, va faire ses adieux au public. L’Airbus, commercialisé depuis 2007, ne sera bientôt plus fabriqué. Chronique d’un échec commercial sans précédent avec Salhia Brakhlia pour son Moment de vérité. A Paris, les touristes ne viennent plus que contempler la Tour Eiffel et le musée du Louvre. Désormais, tout bon instagrameur qui se respecte se doit d’avoir une photo de la rue Crémieux, dans le 12e arrondissement de Paris. La petite rue fascine les touristes par le charme de ses façades colorées. Mais les habitants, eux, n’en peuvent plus de voir défiler des hordes d’Instagrameurs en herbe ou confirmés. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. La maire de Rennes, Nathalie Appéré, vient d’être élue deuxième maire de France. Le très sérieux World Mayor Prize a jugé son travail pour la ville de Rennes, son engagement écologique et démocratique. Azzeddine Ahmed-Chaouch l’a rencontrée pour son Chaouch Express. Aujourd’hui, 8 mars, c’est la journée internationale des droits des femmes. Et dans les médias ce matin, on a eu de gros exemples de différences de traitement du sujet. On en parle avec Julien Bellver. Il est le M. Mode de Quotidien : chaque semaine, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils. Cette semaine, on fait un point Fashion Week.