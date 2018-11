Quotidien, première partie du 8 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 08 novembre. On parle d’Emmanuel Macron et de la polémique sur Pétain avec Yann Barthès et Lilia Hassaine, de la signification du mot « populisme » avec Salhia Brakhlia, du clash entre Donald Trump et un journaliste avec Julien Bellver, de Trump toujours avec Azzeddine Ahmed-Chaouch et des foufous de l’Assemblée nationale avec Etienne Carbonnier. Depuis quelques années maintenant, il y a un mot qui revient souvent dans les discours politiques : populisme. Que veut-il dire ? Est-il péjoratif ou positif ? En fait, tout dépend de qui l’emploie et quand. Salhia Brakhlia fait le point dans son Moment de vérité. En qualifiant le maréchal Pétain de « grand soldat », Emmanuel Macron a provoqué une vive polémique. Pourtant, Emmanuel Macron n’est pas la premier à tenir un discours ambigu sur Pétain. Lilia Hassaine revient sur les déclarations des anciens présidents sur le sujet pour son Zoom. On est remonté aux commencements de la polémique sur le maréchal Pétain déclenchée par Emmanuel Macron, pour comprendre COMMENT l’Elysée a pu attendre 24h avant de déminer la situation. Azzeddine Ahmed-Chaouch est à New York où il a suivi les élections des midterms. Après les résultats, il s'est rendu dans un lycée de la ville pour parler politique avec les étudiants. Jim Acosta s’est vu retiré son accréditation à la Maison Blanche après un échange houleux avec le président Donald Trump. Ce n’est pas la première fois que Donald Trump s’en prend à des journalistes lorsqu’il n’apprécie pas leur question. CNN est d’ailleurs une des cibles favorites du président. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui, c’est jeudi ! Et comme tous les jeudis, Etienne Carbonnier est allé faire un tour du côté des Foufous de l’Assemblée nationale pour son Canap.