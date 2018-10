Quotidien, première partie du 8 octobre 2018

Retrouvez le replay de la première partie de Quotidien du 8 octobre. On parle de Marine Le Pen au salon de l’auto (alors qu’elle n’a pas le permis) avec Yann Barthès, de sa rencontre avec Matteo Salvini avec Salhia Brakhlia, du look polémique de Melania Trump avec Lilia Hassaine, de Banksy avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de Michel Onfray avec Julien Bellver et de « La vie secrète des chats » avec Etienne Carbonnier. Ce week-end, Marine Le Pen a été au salon de l’Auto, passage obligé pour les personnalités politiques. Mais puisqu’on lui a retiré son permis, elle a surtout tiré la tronche. Ensuite, Marine Le Pen s’est rendue à Rome ce lundi pour rencontrer le nouveau ministre de l’Intérieur italien, Matteo Salvini. Tous deux partagent les mêmes opinions d’extrême-droite sur l’immigration, l’Europe, l’économie, etc etc. Salhia Brakhlia décrypte cette rencontre dans son Moment de vérité. Melania Trump était en voyage officiel au Kenya cette semaine et le moins que l’on puisse dire c’est que la Première dame des États-Unis n’est pas passée inaperçue. Jusqu’à provoquer une véritable polémique. Lilia Hassaine nous décrypte le pourquoi du comment dans son Zoom. Pour son Chaouch Express, Azzeddine Ahmed-Chaouch s’est intéressé à l’artiste Banksy, dont la dernière œuvre vendue aux enchères s’est auto-détruite une fois les offres achevées. Le dernier texte de Michel Onfray, truffé de commentaires homophobes, a provoqué sa déprogrammation d’une émission sur France 5. Si bien que le philosophe crie à la censure, mais est-il vraiment bâillonné par les médias ? Julien Bellver analyse dans son 20h Médias. Pour son Lundi Canap, Etienne Carbonnier s’est régalé devant « La vie secrète des chats » sur TF1 histoire de tout savoir sur nos amis à moustaches.