Quotidien, première partie du 9 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité de la première partie de Quotidien du 9 janvier. On parle shutdown avec Yann Barthès et Julien Bellver, mais aussi du démarrage des soldes avec Salhia Brakhlia, du policier cagoulé avec Lilia Hassaine, des cours à 9h pour les lycéens avec Azzeddine Ahmed-Chaouch et de Secrets d’Histoire avec Étienne Carbonnier. Les soldes de janvier démarrent ce mercredi dans toute la France. L’occasion pour les commerçants de rattraper un chiffre d’affaires en berne en raison des mobilisations des gilets jaunes depuis deux mois. Même si l’engouement est loin d’être au rendez-vous. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Après les manifestations des gilets jaunes ce week-end, la photographie d’un policier, masqué à l’aide d’une cagoule « tête de mort » a tourné sur les réseaux sociaux. Que signifie-t-elle ? D’où vient cette cagoule ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. C’est une réforme qui pourrait révolutionner la vie des lycéens : et si leurs cours débutaient à 9h au lieu de 8h le matin ? Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé poser la question aux principaux intéressés pour son Chaouch Express. Depuis 19 jours, les États-Unis sont paralysés par le « Shutdown », un blocage du budget du pays qui entraîne l’arrêt de l’administration. Pour tenter de délier la crise, Donald Trump s’est exprimé à la télévision mardi soir. Une première pour le président américain, qui n’a pas vraiment convaincu. Julien Bellver nous en parle dans son 20h Médias. Aujourd’hui, dans son Canap, Etienne Carbonnier a regardé le docteur S patrimoine, Stéphane Bern et son émission « Secrets d’histoire ». Une émission pleine d’anecdotes et de plans Q historiques.