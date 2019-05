Quotidien, première partie du 9 mai 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 9 mai. On parle de la prostitution chez les mineurs avec Salhia Brakhlia, de l’anniversaire de Carlos Ghosn à Versailles avec Lilia Hassaine, des européennes avec Yann Barthes, du royal baby avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la télé réactionnaire avec Julien Bellver et des Foufous de l’Assemblée avec Étienne Carbonnier. Le sujet reste tabou en France, pourtant de plus en plus de mineurs acceptent de se prostituer pour obtenir de l’argent supplémentaire ou pour subvenir à leurs besoins. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. C’est un coup de pub dont ce serait bien passé le patron déchu de Nissan, Carlos Ghosn. Depuis quelques jours, la vidéo de son fastueux anniversaire dans le château de Versailles est partagée partout sur les réseaux sociaux. Et ça ne risque pas d’aider ses affaires avec la justice… Lilia Hassaine nous en parle dans son Zoom. Les élections européennes se rapprochent dangereusement : il ne reste plus que 17 jours aux différents candidats pour faire leurs preuves dans ce qui semble de plus en plus devenir un référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Côté gouvernement, on tente de gratter les bons points du président. Meghan Markle et le prince Harry ont accueilli ce lundi 6 mai leur premier enfant, un petit garçon prénommé Archie Harrison Mountbatten-Windsor. À travers le monde entier, l’hystérie a gagné les fans de la famille royale. Et ce n’est pas près de s’arrêter. Mais en France, est-ce qu’on est vraiment au point sur le dernier bébé de la royauté britannique, dans la mesure où il ne nous concerne… pas du tout ? Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé poser la question. Ça sonne comme une blague, mais en réalité c’est très sérieux : les réac’ ont désormais leur propre chaîne télé. Elle s’appelle « Réac’ n’Roll Tv » - c’est inspiré – et elle est disponible sur le web uniquement. Zemmour, Levy, Devecchio, Bock, tous ont leur rond de serviette sur la petite nouvelle des web-télés. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui, c’est jeudi ! Comme tous les jeudis, Étienne Carbonnier est allé faire un tour du côté de l’hémicycle pour voir comment se portent nos petits Foufous de l’Assemblée.