Quotidien, première partie du 9 octobre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 9 octobre. On parle de Marine Le Pen à la télé italienne avec Yann Barthès, du remaniement qui n’en finit plus d’arriver avec Salhia Brakhlia et Julien Bellver, de réchauffement climatique et de natalité avec Lilia Hassaine, de Matteo Salvini à Lyon avec Valentine Oberti, de la manif nationale avec Azzeddine Ahmed-Chaouch et de 4 mariages pour une lune de miel avec Étienne Carbonnier. Marine Le Pen était à Rome lundi pour rencontrer le ministre de l’Intérieur Matteo Salvini. Après leur rencontre et une conférence de presse commune, la cheffe du Rassemblement national a participé à une émission politique sur la chaîne Rete Cuattro. C’est mardi et c’est jour de remaniement pour Edouard Philippe ! Après la démission de Gérard Collomb en début de semaine dernière, le Premier ministre doit reformer son gouvernement. Un remaniement qui s’annonce nettement plus large que le seul remplacement du ministre de l’Intérieur. Sauf que, s’il était annoncé pour ce mardi, il n’a finalement… jamais eu lieu. Salhia Brakhlia raconte dans son « Moment de vérité ». Pour son Zoom, Lilia Hassaine nous parle d’un graphique de l’AFP qui a fait beaucoup réagir les réseaux sociaux : un graphique qui prône, entre autres recommandations, de « faire un enfant de moins » pour « réduire son empreinte carbone ». Edouard Philippe, qui a assuré l’accueil de ce mini-sommet sur la sécurité au sein de l’UE, accompagné de sa n°2, Jacqueline Gourault. Sauf que le Premier ministre, visiblement, a eu un peu de mal à se rappeler de la fonction officielle de son bras droit, et qu’il n’a même pas pris la peine de la présenter aux ministres étrangers. Durant quelques jours, Edouard Philippe a été ministre de l’Intérieur par intérim. C’est dans le cadre de ses nouvelles – et éphémères – fonctions que le Premier ministre s’est rendu à Lyon, en début de semaine pour une réunion du G6 des ministres de l’Intérieur européens. Il y a rencontré son homologue italien – qui est lui, parti pour rester – Matteo Salvini. Valentine Oberti était à Lyon, elle raconte. Les syndicats CGT, FO et Solidaires avaient appelé à une vaste mobilisation « interprofessionnelle » ce mardi 9 octobre pour protester contre la politique actuelle du gouvernement. Azzeddine Ahmed-Chaouch y était pour son « Chaouch Express » Pour son Mardi Canap, Étienne Carbonnier a regardé « Quatre mariages pour une lune de miel ». Et là, au milieu des mariages, il a pu voir Franky Vincent s’incruster pour faire une surprise à la mariée.