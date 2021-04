Quotidien, première partie du 1 avril 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 1er avril 2021 : Julien Bellver décrypte les dernières annonces d’Emmanuel Macron, les mauvaises nouvelles comme les espoirs. Dans son 19h30 Médias, il nous parle également du télétravail avec des enfants, de la campagne vaccinale en France, de la colère de Jean Castex à l’Assemblée nationale et même des chiens de Joe Biden, histoire de finir sur une note plus légère. Dans son Zoom, Lilia Hassaine célèbre le 50ème anniversaire du « manifeste des 343 salopes ». Publié en 1971, ce texte signé par 343 femmes actrices, réalisatrices, écrivaines et avocates pour dire qu’elles avaient eu recours à l’avortement a eu un retentissement mondial. Les députés et les sénateurs étaient appelés à voter pour ou contre les nouvelles mesures annoncées par Emmanuel Macron mercredi soir. Sophie Dupont a passé la journée dans les hémicycles où la situation était, comme on peut s’en douter, particulièrement tendue. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau nous parle de la publication des feuillets jusque-là secrets de Marcel Proust.