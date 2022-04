Quotidien, première partie du 1 avril 2022

Dans la première partie de Quotidien de ce vendredi 1er avril, le 1er tour de l’élection présidentielle se rapproche. Julien Bellver revient dans le 19h30 Médias sur la relation d’intérêts entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La Russie s’enlise dans sa guerre en Ukraine, tandis qu'elle menace les pays occidentaux de nouvelles sanctions. En France, le 1er tour de l’élection est-il déjà joué ? C’est la question à laquelle tentent de répondre Noëlle Ly, Steve Jourdain et Neïla Latrous, nos trois experts du Médiamètre de ce vendredi 1er avril. La campagne électorale, c’est également les mises en scène des candidats. Valérie Pécresse s’est rendue à Marseille, dans deux cités où les trafics de drogues sont fréquents. Les tentatives de justification d'Emmanuel Macron face à la polémique McKinsey, n'ont pas échappé à l’œil de Clément Viktorovitch. Il revient également sur le rétropédalage de Nicolas Dupont-Aignan et l’état de santé de Jean Lassalle. Pour conclure cette première partie, Maïa Mazaurette a une bonne et une mauvaise nouvelle pour nous. La bonne, c’est qu’on va désormais pouvoir être (un peu) plus serein au bureau. La mauvaise, c’est que la fréquence de nos relations sexuelles n’est plus au beau fixe.