Quotidien, première partie du 1 décembre 2021

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mercredi 1er décembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur l’interview d’Éric Zemmour face à Gilles Bouleau, sur la tactique de plus en plus répandue des politiques pour esquiver les questions des journalistes, l’évolution de l’épidémie en France et la dernière ligne droite avant le Congrès des Républicains. Dans son Zoom 2022, Antoine Bristielle analyse comment la candidature d’Éric Zemmour pourrait servir la campagne de Marine Le Pen. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau dresse le portrait de l’une des plus grandes photographes de son époque, Annie Leibovitz. Enfin, Maïa Mazaurette explique l’actualité aux enfants, du doigt d’honneur d’Éric Zemmour à l’arrivée du variant Omicron.