Quotidien, première partie du 1 février 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du mardi 1er février 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse au désintérêt des Français pour la politique et débriefe les dernières infos Covid avant la première levée des restrictions sanitaires ce mercredi. Enfin, il décrypte le rapport coup de poing contre Boris Johnson au Royaume-Uni, débriefe la performance de Valérie Pécresse sur LCI et s’interroge sur l’avenir d’Anne Hidalgo dans cette campagne présidentielle. Dans son Zoom 2022, Lilia Hassaine décortique la stratégie de communication d’Emmanuel Macron dans cette pré-campagne qui ne dit pas son nom. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau dresse le portrait et la filmographie du réalisateur et producteur Claude Berri, mis à l’honneur depuis ce 1er février sur Netflix.