Quotidien, première partie du 1 juin 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 1er juin 2020. On parle des émeutes aux Etats-Unis après la mort de George Floyd avec Salhia Brakhlia et Lilia Hassaine. Avec l’ouverture des rues et trottoirs aux cafés et restaurants, Azzeddine Ahmed-Chaouch pose la question : à qui appartiennent-ils ? 6ème nuit d'affrontements aux Etats-Unis après la mort de George Floyd, asphyxié au cours d'une interpellation. Face à la situation, Donald Trump a appelé, via Twitter notamment, à la repression. 140 villes américaines sont en proie aux émeutes depuis la mort de George Floyd au cours d’une interpellation. Le New York Times a réuni les images fortes de ces manifestations dans un diaporama. Lilia Hassaine nous en parle dans son Zoom. La mairie de Paris a décidé de privatiser certaines rues et trottoirs pour les mettre à disposition des restaurants et cafés afin d’étendre leur terrasse. Mais à qui appartiennent vraiment les trottoirs de la ville ?