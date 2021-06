Quotidien, première partie du 1 juin 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 1er juin 2021 : Julien Bellver revient sur l’agression raciste d’un livreur à Cergy, sur la décision de Naomi Osaka de quitter Roland-Garros, des bons chiffres de l’épidémie en France et de la mise en place de tests sérologiques pour économiser des doses de vaccin. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse au déplacement très symbolique de Joe Biden à Tulsa, dans l’Oklahoma, à l’occasion du centième anniversaire du massacre qui a coûté la vie à 300 Afro-Américains en 1921. À trois semaines des élections régionales, Les Républicains sont plus que jamais divisés. Sophie Dupont est allée les interroger ce mardi matin à la sortie de leur réunion de groupe à l’Assemblée nationale. Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau s’intéresse à Joséphine Baker. La grande star du jazz pourrait bien faire son entrée au Panthéon. C’est en tout cas le souhait de ses très nombreux fans. L’été approche et on ne va bientôt plus entendre parler que de lui : le summer body. Faut-il vraiment perdre trois kilos avant l’été pour se sentir bien ? Maïa Mazaurette nous répond.