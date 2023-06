Quotidien, première partie du 1 juin 2023

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du jeudi 1er juin 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse à l’examen de la loi d’abrogation de la réforme des retraites par la commission des affaires sociales et au quota de 4 vols en avion dans une vie proposé par l’ingénieur Jean-Marc Jancovici. Il revient sur le débat de la Nupes à l’occasion des 50 ans de Libération et sur la loi régulant le secteur de l’influence votée par l’Assemblée nationale. Yann Barthès débriefe l’examen de la loi d’abrogation de la réforme des retraites par la commission des affaires sociales à l’Assemblée nationale. En plateau et tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit l’expert en relations internationales Frédéric Encel et la spécialiste de littérature française et expatriée ukrainienne Marianne Babich pour parler de la situation en Ukraine.