Quotidien, première partie du 1 mai 2023

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du lundi 1er mai 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la mobilisation historique pour les manifestations du 1er mai et sur l’avenir de l’intersyndicale. Il s’intéresse également au retour politique et médiatique de Marine Le Pen et à l’emballement médiatique autour de la présence d’Emmanuel Macron au Stade de France pour la finale de la Coupe de France. Yann Barthès débriefe la venue d’Emmanuel Macron au stade de France lors de la finale de la Coupe de France de football. En plateau et tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Clément Viktorovitch s’intéresse aux métaphores désinvoltes d’Olivia Grégoire, la Ministre en charge des PME, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme.