Quotidien, première partie du 1 mars 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 1er mars : on joue au Blind Stex avec Jean Castex, Julien Bellver fait le point sur l’actualité Covid en France et en Europe, mais aussi sur le retour de Donald Trump et le penchant pour l’autorité de certains journalistes dans son 19h30 Médias. Dans son Zoom, Lilia Hassaine revient sur la polémique autour de la Une de Libération ce week-end, Ambre Chalumeau rend hommage au groupe Daft Punk qui vient d’annoncer sa séparation et Sophie Dupont revient minute par minute sur l’annonce du verdict du procès des écoutes pour lequel Nicolas Sarkozy vient d’être condamné à trois ans de prison, dont un ferme.