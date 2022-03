Quotidien, première partie du 1 mars 2022

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du mardi 1er mars 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur la situation en Ukraine au sixième jour de l’invasion russe. Il revient également sur les mouvements de protestations des Russes contre la guerre et sur l’interdiction d’émettre infligée à Russia Today par l’Union européenne. Dans son Zoom, Lilia Hassaine nous explique ce qu’est vraiment l’OTAN, à quoi il sert, qui en fait partie et pourquoi l’envie d’y adhérer de l’Ukraine a déclenché la fureur de Vladimir Poutine. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau fait le point sur les sanctions culturelles infligées à la Russie et la position délicate du monde de l’art et de celui du luxe face au conflit. Enfin, Sophie Dupont résume pour nous la visite du Salon de l’Agriculture de trois candidats à l’élection présidentielle : Fabien Roussel, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo.