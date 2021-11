Quotidien, première partie du 1 novembre 2021

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du lundi 1er novembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver analyse les espoirs portés par la COP26. La grande conférence pour le climat s’est ouverte ce lundi à Glasgow, en Écosse, mais pour beaucoup il est déjà trop tard. Julien Bellver revient ensuite sur le sommet du G20 et la crise diplomatique entre la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie qui a donné lieu à des échanges particulièrement tendus. Dans son Com’ 2022, il décrypte ensuite le coup de gueule d’Anne Hidalgo contre Éric Zemmour et l’entrée en hype du communiste Fabien Roussel. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse à Renaud Camus, invité de CNEWS ce week-end. Comment l’écrivain, ancien soixante-huitard convaincu est-il devenu le théoricien du « grand remplacement » adoré de l’extrême droite ? Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle de « Les Éternels », le dernier né de l’univers Marvel qui, à peine sorti en salles, provoque déjà beaucoup de débats.