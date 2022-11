Quotidien, première partie du 1 novembre 2022

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mardi 1er novembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse au traitement médiatique autour de l’affaire Justine Vayrac. Il revient ensuite sur les propos de Jean-Luc Mélenchon à l’encontre de la police ce week-end. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch s’intéresse à la multiplication des faits divers rapportés par la presse. Cette multiplication a-t-elle un impact sur notre façon de penser et de voir notre société ? Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau décrypte les nombreuses attaques contre des œuvres d’art recensées ces dernières semaines. Face à leur multiplication, les musées réfléchissent à de nombreuses mesures drastiques. De son côté, Maïa Mazaurette s’amuse du « No Nut November », le défi qui interdit tout sexe pendant un mois. Dans son 20h15 Express, Sophie Dupont revient sur la manifestation interdite de Sainte-Soline pour laquelle quatre manifestants comparaissaient au tribunal ce mardi. Elle s’intéresse également aux militants derrière le collectif « Dernière rénovation » qui a bloqué l’A6 et la N118. Enfin, depuis Brasilia, Paul Gasnier décrypte le silence de Jair Bolsonaro après sa défaite dimanche soir.