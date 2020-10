Quotidien, première partie du 1 octobre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 1er octobre : les dernières annonces d’Olivier Véran et la nouvelle sortie polémique d’Eric Zemmour sur CNEWS décryptées par Julien Bellver ; le point sur la campagne électorale et ses symboles très « Conquête de l’Ouest » avec Lilia Hassaine ; les 50 ans de Charlie Hebdo vus par Ambre Chalumeau et la difficile arrivée au ministère de l’Ecologie de Barbara Pompili vue par Sophie Dupont.