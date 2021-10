Quotidien, première partie du 1 octobre 2021 avec Frederic Says

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du vendredi 1er octobre 2021 : dans son 19h30 Médias spécial week-end, Julien Bellver décrypte la stratégie com’ d’Emmanuel Macron avec les journalistes Charlotte Chaffanjon, Arthur Berdah et Mathilde Siraud. Il s’intéresse ensuite à l’actualité médias du monde : la curieuse interview de Kamala Harris par Whoopi Goldberg, les rues de Kaboul désertées et le sommet de la jeunesse de l’ONU. Dans son Flash Mode, Marc Beaugé débriefe les premiers jours de la Fashion Week et le coup de maître d’Olivier Rousteing pour Balmain. Il revient aussi sur le petit surnom pas très chic et pas très flatteur de Xavier Bertrand et sur la faute de goût de non pas un, mais trois footballeurs professionnels. Dans sa Brigade spécial week-end, Ambre Chalumeau nous propose son conseil lecture de la semaine : l’autobiographie de Boombass, Hubert Blanc-Francard de son vrai nom. Comme tous les vendredis, Maïa Mazaurette répond à toutes vos questions sur le sexe, notamment comment se débrouiller avec un petit pénis. Parce que rien n’est jamais perdu. En plateau, Yann Barthès reçoit le journaliste Frédéric Says à l’occasion de la publication du recueil de ses chroniques politiques sur France Culture.