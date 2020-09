Quotidien, première partie du 1 septembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Ce mardi 1er septembre 2020 dans le replay de la première partie de Quotidien : Julien Bellver revient sur l’ouverture du procès de l’attentat contre Charlie Hebdo dans son 19h30 Médias. Il évoquera également la rentrée des classes, le désaccord entre le ministre de l’Intérieur et celui de la Justice sur l’utilisation du mot « ensauvagement » et nous emmène également aux États-Unis pour suivre les derniers rebondissements entre Joe Biden et Donald Trump. Dans son Zoom, Lilia Hassaine revient sur la décision de la justice de filmer le procès de Charlie Hebdo. Une décision rare dans les cas de procès pour terrorisme. Alors que les candidats semblent être tous sur le pied de guerre pour l’élection 2022, Paul Larrouturou s’interroge : qui sera le futur champion ou la future championne de la droite ? Un mois après l’explosion qui a fait 180 morts à Beyrouth, Ambre Chalumeau nous rappelle que le Liban est un pays à la Culture riche, très attaché à ses arts qui rayonnent à travers le monde. Pour terminer cette première partie de Quotidien, Laura Felpin nous sert sa météo du jour.