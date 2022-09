Quotidien, première partie du 1 septembre 2022

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du jeudi 1er septembre 2022 : Julien Bellver décrypte la semaine compliquée de Gérald Darmanin, empêtré dans l’affaire de l’imam Hassan Iquioussen, revient sur le fail d’Emmanuel Macron et de son Conseil national de la Refondation, fait le point sur l’arrivée de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique en Ukraine et sur la rentrée d’Elisabeth Borne. Dans son DéZoom, Arthur Genre nous explique pourquoi le malaise des enseignants n’a rien de nouveau, Jules Grandin nous parle de la révolution du Flight Tracking dans son Cartographe et Ambre Chalumeau nous aide à comprendre comment Jeff Bezos a pu débourser 500 millions de dollars pour la série « Rings of Power ». Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse à la succession de Marine Le Pen au Rassemblement national, Abda Sall donne la parole aux Français face à l’augmentation du prix de l’électricité et Sophie Dupont fait le point sur la course pour prendre la tête du parti Les Républicains.