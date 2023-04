Quotidien, première partie du 10 avril 2023

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du lundi 10 avril 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les différentes prises de paroles politiques après l’effondrement d’un immeuble à Marseille ce week-end. Il revient également sur les tensions de plus en plus perceptibles entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne après l’interview de la Première ministre dans Le Monde vendredi. Enfin, il débriefe la visite d’Etat d’Emmanuel Macron en Chine, soldée par un échec sur la question de la guerre en Ukraine. En plateau, Yann Barthès reçoit Dany Boon, Kad Merad et Charlotte Gainsbourg à l’occasion de la sortie de leur film « La vie pour de vrai ». Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle du plan d’action de Jérôme Seydoux, patron des studios Pathé, pour sauver le cinéma français et Maïa Mazaurette s’intéresse au succès du Club Med.