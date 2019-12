Quotidien, première partie du 10 décembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 10 décembre 2019. On part dans les rangs de la manifestation contre les retraites avec Salhia Brakhlia, on décrypte le clip de Boris Johnson avec Valentine Oberti. Azzeddine Ahmed-Chaouch nous parle du sénateur qui veut interdire aux journalistes et aux manifestants de filmer les policiers, Julien Bellver nous emmène dans les coulisses de la réforme des retraites et Étienne Carbonnier assiste à 4 mariages pour une lune de miel. Nouvelle journée de mobilisation ce mardi 10 décembre. Partout en France, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé pour affirmer leur désaccord avec la réforme des retraites annoncée par Emmanuel Macron. Les équipes de Quotidien étaient dans le cortège parisien. C’est le Moment de vérité de Salhia Brakhlia. Noël oblige, « Love Actually » est plus que jamais d’actualité. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, en a donc profité pour rejouer la scène culte de la comédie romantique au cours de laquelle l’un des personnages déclare sa flamme à l’aide d’une série de pancartes. Pour Boris Johnson, pas question de séduire une nouvelle prétendante, mais d’inciter les électeurs à aller voter, pour lui, le 12 décembre prochain. Valentine Oberti nous en parle dans son Zoom. Emmanuel Macron recevait Vladimir Poutine, Angela Merkel et le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour un « mini-sommet », un sommet « Format Normandie » selon l’expression consacrée. On y a vu un président beaucoup trop habillé, une journaliste/influençeuse braver l’interdit et un mansplaining de compétition. Le sénateur Les Républicains de l’Hérault, Jean-Pierre Grand, a déposé un amendement visant à interdire les photos ou vidéos de membres des forces de l’ordre. Cette proposition a provoqué une levée de boucliers de la part de la presse et des observateurs qui y voient une entrave à la liberté d’informer ainsi qu’un frein à la dénonciation des violences policières. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Les Français sont massivement dans la rue contre la réforme des retraites, mais Emmanuel Macron, lui, est aux abonnés absents depuis 10 jours. Dans les médias, le gouvernement défile, le Premier ministre monte au créneau : c’est lui qui présentera point par point la réforme des retraites ce mercredi. Emmanuel Macron s’active, mais en coulisses. Cette absence remarquée commence à faire grincer des dents. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier a suivi l’émission qui sent bon l’amour, le bonheur et la grosse hypocrisie : 4 mariages pour une lune de miel.

En savoir plus sur Yann Barthes