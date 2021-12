Quotidien, première partie du 10 décembre 2021 avec Jérémie Peltier

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 10 décembre 2021 : dans son Médiamètre de la semaine, Julien Bellver s’intéresse à la victoire de Valérie Pécresse et à ses premiers jours de candidate officielle à l’élection présidentielle. Dans son MapMédias, il revient sur les actualités marquantes de la semaine autour du monde : de la légalisation du mariage pour tous au Chili, au scandale qui touche les députés britanniques en passant par la rencontre entre Vladimir Poutine et Joe Biden. En plateau, Yann Barthès reçoit le directeur des études de la Fondation Jean Jaurès, Jérémie Peltier, pour parler avec lui de sa dernière enquête selon laquelle les Français seraient à la fois fatigués, inquiets et incertains. Cette semaine dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous conseille le livre « Les suicidés du bout du monde » de Leila Guerreiro. Un livre-enquête passionnant devenu une référence dans les écoles de journalisme. Juan Arbelaez nous parle ensuite des huîtres. Stars de Noël, elles sont aussi la cible d’un virus qui oblige les ostréiculteurs à les faire vacciner. Sisi. Enfin, Maïa Mazaurette répond à toutes vos questions sur le sexe, le corps, l’amour et le couple.