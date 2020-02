Quotidien, première partie du 10 février 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 18 février 2020. On parle de la démission de Didier Gailhaguet avec Salhia Brakhlia et du sac Hermès hors de prix de Nabilla avec Lilia Hassaine. Azzeddine Ahmed-Chaouch a rencontré la députée LREM chargée d’éplucher les 20 000 amendements de la réforme des retraites, Julien Bellver décrypte le traitement médiatique autour du coronavirus et Étienne Carbonnier a regardé 4 mariages pour une lune de miel. Deux semaines après les révélations de Sarah Abitbol, Didier Gailhaguet a finalement présenté sa démission. Dans un premier temps, le président de la fédération française des sports de glace avait nié toute responsabilité dans le maintien à son poste de l’entraîneur Gilles Beyer, accusé de viol par Sarah Abitbol. Les championnats de France de patinage junior se tenaient ce week-end à /////. Les équipes de Quotidien y étaient pour prendre le pouls des sportifs après l’annonce du départ de Didier Gailhaguet. C’est le Moment de vérité de Salhia Brakhlia. Une plage de rêve, du sable blanc et… un sac à mains introuvable et hors de prix. Le tout en vidéos, partagées sur Instagram. Voilà comment Nabilla a fait craquer internet ce week-end. En voyage aux Maldives, l’ancienne star de la télé-réalité a dévoilé à ses followers le cadeau d’anniversaire offert par son mari: un sac à mains et pas n’importe lequel. Un modèle Himalaya Niloticus Crocodile Birkin, d’Hermès. Prix de vente ? Près de 400 000€, pour un sac en… peau de crocodile. De quoi lancer une polémique reprise jusque dans les médias traditionnels. On en parle dans le Zoom de Lilia Hassaine. La tempête Ciara s’est abattue sur le nord de la France dans la nuit de dimanche à lundi et continue de sévir sur l’est du pays. Forcément, on en a parlé partout. Forcément, on a vu plein de reportages, de rappels des consignes de sécurité et des tas de journalistes obligés de faire preuve de beaucoup, beaucoup de créativité. La réforme des retraites passera-t-elle l’Assemblée nationale ? Près de 22 000 amendements ont été déposés par les députés – dont 19 000 pour la France insoumise – afin de modifier le texte de la loi et retarder le travail parlementaire. Mais ces 22 000 amendements, même les plus incongrus, doivent être étudiés un par un, sans oubli aucun. Brigitte Bourguinon est députée LREM du Pas-de-Calais et c’est à elle que revient le boulot. Azzeddine Ahmed-Chaouch l’a rencontrée pour son Chaouch Express. Le coronavirus a mis le monde entier sur la défensive. Plus de 45 000 cas ont été déclaré à travers le globe, avec une écrasante majorité recensée en Chine. Officiellement, pourtant, tout est sous contrôle. Le gouvernement chinois, par le biais de sa télévision nationale notamment, assure que tout va bien et que l’épidémie ralentirait. Mais à force de censure et d’erreur de communication, les messages ne passent plus. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier a regardé l’émission de l’amour et de la grosse hypocrisie : 4 mariages pour une lune de miel, sur TF1.

En savoir plus sur Yann Barthes