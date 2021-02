Quotidien, première partie du 10 février 2021

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 10 février 2021 : on parle des annonces surprises d’Eric Dupond-Moretti dans le 19h30 Médias de Julien Bellver, mais aussi de la démission du directeur de Sciences Po, Frédéric Mion, proche d’Olivier Duhamel, de l’arrivée des variants sud-africain et brésilien en Europe, du rachat d’Europe 1 par Vincent Bolloré et du procès de Donald Trump. Dans son Zoom, Lilia Hassaine décrypte la dernière campagne de communication de l’Elysée qui est devenue une source inépuisable de memes en quelques heures. Et si c’était fait exprès ? Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau nous tient en haleine grâce au maître du suspens, Stephen King, qui publie un nouveau recueil de nouvelles. Azzeddine Ahmed-Chaouch est parti à la rencontre de Nicolas Poirier, un chercheur français qui tente de mettre au point un « super vaccin » efficace contre toutes les formes de Covid. Enfin, Maïa Mazaurette répond à toutes les questions des enfants et des ados sur la Saint-Valentin et le couple.