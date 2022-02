Quotidien, première partie du 10 février 2022

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du jeudi 10 février 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver décrypte le mitraillage en règle de Valérie Pécresse par Rachida Dati et s’intéresse au profil des manifestants des « Convois de la liberté ». Il revient ensuite sur la polémique autour du footballeur Kurt Zouma, débriefe l’émission de BFMTV avec Éric Zemmour et la réaction de la ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes après le clash Gérald Darmanin vs Apolline de Malherbe. Cette semaine, notre Cartographe Jules Grandin s’intéresse à l’influence des candidats sur les réseaux sociaux. Qui est le plus célèbre sur le web ? Qui est le plus inaudible ? Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau dresse le portrait de Maya Angelou, poète rock star et figure culturelle incontournable aux États-Unis. Enfin, Maïa Mazaurette s’intéresse à l’amour comme objet politique dans sa chronique en rase-campagne.