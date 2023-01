Quotidien, première partie du 10 janvier 2023 avec Jean-Pascal Zadi, Fadily Camara et Eric Judor

Au programme du replay de Quotidien première partie du mardi 10 janvier 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la présentation de la réforme des retraites signée Elisabeth Borne. Il décrypte également le premier témoignage à visage découvert de l’une des victimes présumées de Noël Le Graët, accusé de harcèlement sexuel. Enfin, il fait le point sur la timide opération réconciliation à la France insoumise. Timide, et fragile. Yann Barthès reçoit le trio Jean-Pascal Zadi, Éric Judor et Fadily Camara à l’occasion de la sortie de leur série « En place ». Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau décortique le regain d’espoir du cinéma français et revient sur le boycott du festival « Les Déferlantes » par Indochine et Louise Attaque. Enfin, dans son Flash Mode, Marc Beauge fait le point sur toute l’actu mode de la semaine.