Quotidien, première partie du 10 juin 2022

Au programme du replay de la première partie de Quotidien week-end du 10 juin 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur le vote historique du Parlement européen qui doit interdire les véhicules thermiques à l’horizon 2035. Dans son Médiamètre, il fait le point sur les élections législatives à deux jours du premier tour. Clément Viktorovitch revient sur la phrase qui a fait couler beaucoup d’encre cette semaine : le « La police tue » de Jean-Luc Mélenchon. Il s’intéresse également au nouveau « Conseil national de la refondation » voulu par Emmanuel Macron et à l’abus de figures de style du Rassemblement national. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau remet dans la lumière la peintre Toyen injustement oubliée pendant des années et Maïa Mazaurette nous parle d’une haute-gradée de l’armée allemande mise en cause pour son profil Tinder jugé trop sulfureux.