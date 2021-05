Quotidien, première partie du 10 mai 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 10 mai 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur les chiffres du Covid et de la vaccination en France, il retrace la course au scoop des chaînes d’info après l’arrestation de plusieurs suspects dans l’assassinat d’un policier à Avignon et nous explique comment les « 100 ans de la radio » ont viré au cluster géant. Dans son Zoom, Lilia Hassaine décrypte l’idéologie du socialisme et les « valeurs de la gauche », de la définition de François Mitterrand en 1969 à celle des socialistes d’aujourd’hui. Paul Larrouturou a suivi Éric Dupond-Moretti dans les Hauts-de-France ce week-end pour son tout premier déplacement en tant que candidat aux élections régionales. Ambre Chalumeau tire quant à elle le bilan de la politique culturelle engagée par François Mitterrand pendant son mandat.